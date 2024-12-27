هيئة الطيران الفيدرالية الروسية: تعليق الطيران بمطارات قازان وأستراخان وفولغوغراد تحسبا لهجمات بمسيرات

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، عن "تعليق الطيران بمطارات قازان وأستراخان وفولغوغراد تحسبا لهجمات بمسيرات". وكشفت هيئة الطيران عن "عودة حركة الطيران في مطار سوتشي بعد تعليق مؤقت بسبب خطر هجمات بمسيرات".

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