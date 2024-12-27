النشرة: رؤساء بلديات وشخصيات من منطقة البقاع هنأوا اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة

تقدم العديد من رؤساء البلديات والشخصيات من منطقة البقاع، عبر "النشرة"، بالتهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

في هذا السياق، تمنت رئيسة جمعية لبنانيون نادين سيدي ضاهر أن تكون ولادة السيد المسيح ولادة للبنان الجديد، لبنان السلام والمحبة والجامع لكل أبنائه.

بينما أكد رئيس مركز البحوث والتخطيط الإستراتيجي الدكتور عماد شمعون أنه لا يمكن إلا أن نؤمن بالخير، بالرغم من الظروف الصعبة التي لا تشبه العيد، الذي هو فرح.

من جانبه، أشار الصناعي هيكل العتل، من تجمع الصناعيين في البقاع، إلى أنه في زمن الميلاد نحن أقرب من أي وقت مضى لولادة لبنان الجديد، الذي تمنى أن تنعكس على زحلة.

بدوره، تمنى رئيس بلدية قوسايا ميلاد كعدي من كل المسؤولين في لبنان أن يفكروا بالطريقة السليمة، لينقذوا البلد من خلال وحدتهم وعدم إرتهانهم للخارج.

أما رئيس بلدية دير الغزال منير الدبس، فتمنى تحسن أوضاع المواطنين في لبنان بعيداً من المعاناة، وأن يكون أبناء لبنان في بلدهم وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.