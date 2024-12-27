استطلاع لمعاريف: إذا أجريت انتخابات فورية تحصل المعارضة على 62 مقعدا بينما يحصل الائتلاف الحكومي الحالي على 48

كشف استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية بأن "حزب الليكود سيخسر مقعدا لصالح حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد إذا أجريت انتخابات فورية"، مشيرا الى ان "الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يحصل على 23 مقعدا بدل 24 باستطلاع سابق وهناك مستقبل على 16 بدل 15".
واشار الاستطلاع الى انه "اذا أجريت انتخابات فورية تحصل المعارضة على 62 مقعدا بينما يحصل الائتلاف الحكومي الحالي على 48".
واظهر الاستطلاع ان " 52 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون خطط تشريع قوانين تستهدف القضاء في إسرائيل".
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