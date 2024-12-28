شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الجزيرى: اللاعب جدد للزمالك ولكن فوجئنا بتخفيض العقد 40% من قيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، أن اللاعب جدد عقده بالفعل، لكن فوجئ بطلب الزمالك تخفيض عقده بنسبة وصلت إلى 40%، وقمنا برفض ذلك تماما، وطلبنا التواصل مع رئيس النادي.

وتقدم الجزيري بإنذار رسمى إلى الزمالك يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وذلك قبل توجهه بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال بن ميم، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1": مجموع المبالغ صار له حوالي 8 شهور، حيث لم يتقاض الجزيري راتبه منذ تلك الفترة.

وأضاف: "في حال لم تدفع إدارة النادي مستحقات اللاعب سيتم اتخاذ إجراءات منها فسخ التعاقد".

وينتهي عقد الجزيري مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ما يضع الوداد في سباق مع الوقت لتأمين الصفقة وسط منافسة من عدة أندية أخرى تسعى لضمه في يناير.

وتابع: "الجزيري يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق ولم يمتنع عن المشاركة ويقوم بواجباته مع الزمالك، عقد سيف يمتد حتى 30-6، والجديد لمدة عامين".

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الوداد المغربي، في الحصول على خدمات التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.