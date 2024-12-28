استطلاع للقناة ١٢ الإسرائيلية: 47% يعتقدون أن سبب عدم التوصل لاتفاق هو خوف نتانياهو من انهيار حكومته

كشف استطلاع للرأي أجلاته القناة ١٢ الإسرائيلية، أن "47% يعتقدون أن سبب عدم التوصل لاتفاق هو خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من انهيار حكومته".

وأمس، اشار موقع "واللا" الإسرائيلي نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه "لا يمكن التوصل لصفقة مع حركة حماس دون الحصول على قائمة بأسماء الاسرى الأحياء في قطاع غزة".

وذكر موقع "واللا" بان "نتانياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الاسرى، وشدد على إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة".