شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عروضا رسمية لحسم مصير كهربا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية بشأن محمود كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التركيز مع الفريق.

ويهتم عدد من الأندية في قطر والعراق وليبيا بالتعاقد مع محمود كهربا في يناير المقبل، ولا يمانع مسئولو الأهلي في بيع عقد اللاعب بشرط وصول عروض رسمية، لمناقستها وحسم مصير اللاعب في يناير المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة اندلاع أزمة كبيرة بين كهربا وجمهور الأهلي على خلفية منع زملائه في الفريق من التوجه لتحية الجماهير بعد مباراة شباب بلوزداد، قبل أن يتم استبعاده من قائمة مباراة المصري البورسعيدي اليوم الخميس، خشية من الصدام مع الجمهور.

واستبعد مارسيل كولر كهربا من قائمة مباراة المصري في الدوري ضمن منافسات الجولة السادسة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، خشية من حدوث صدام مع الجماهير التي تنوي مهاجمة اللاعب فى ضوء ما قام به في مباراة شباب بلوزداد.