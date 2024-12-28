شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح سليمان: إصابة محمد حمدى كانت خطيرة.. وأشكر طبيب الزمالك لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد صلاح سليمان، طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد حمدي، لاعب الفريق الأبيض يعاني من إصابة بكسر في الضلع، مشددا على أن الإصابة كانت خطيرة للغاية.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "أوجه الشكر للدكتور محمد أسامة بعد رفضه استكمال محمد حمدي المباراة لأن ذلك كان سيشكل خطورة على سلامة اللاعب بسبب كسر الضلع وتأثيره على التنفس".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي تحتاج إلى وقت من شهر إلى شهر ونصف حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وتغييره كان ضروريا بسبب ضغط الهواء المتسرب على الرئة".