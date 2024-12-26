شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - حسن علي - أحمد عيد - سمير فكري - صلاح محسنخالد الغندور - محمد مخلوف - حسين فيصل - بابا بادجي.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.