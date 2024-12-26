شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على سموحة 4-2 بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز الأهداف لفريق غزل المحلة التونسى محمد على بن حمودة هدفين، بالدقائق 53 و 88 من علامة الجزاء، ومحمد حمدى ذكى في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضا، وعبدالرحيم عمورى في الدقيقة 31، بينما سجل هدفي سموحة حسام حسن في الدقيقة 20، ومحمود صابر 74.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد فريق عند النقطة الخامسة محتلا المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبى فريق غزل المحلة على مجريات اللقاء، وأشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء لخالد الإخميمى قائد الفريق المحلاوى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان

- الدفاع: محمد مصطفى، محمد ربيعة، محمد متولي "كناريا"، عبد الرحمن عامر

- الوسط: محمود صابر، دوكو دودو، صامويل أمادي

- الهجوم: عبد الكبير الوادي، حسام حسن، أبو بكر ليادي.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب كالتالى :

- حراسة المرمى: عامر عامر

- الدفاع: أحمد فتحي، عمرو الجزار، أحمد حكم، حميدو فاتاو

- الوسط: موري توريه، عبد الرحيم عموري، محمد أشرف بنشرقي

- الهجوم: عبده يحيى، محمد حمدي زكي، محمد بن حمودة.

وقاد المباراة تحكيميًا محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد عبدالغني مساعد أول، وعماد العقاد مساعد ثان، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وحسام العزب حكم تقنية فيديو، وخالد حسين حكم مساعد تقنية فيديو.