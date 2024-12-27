خاص وبالفيديو - ماغي بو غصن تكشف عما يقلقها .. وهذا ما ستفتقده سارة طيبة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - نورد لكم اليوم الجزء الأخير من تغطية موقع "الفن" لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية بدورته الرابعة، التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد"، حيث تواجدت رئيسة تحرير الموقع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، وزوجها المصور الفيديوغرافي السيد مروان سمعان.

وكان للمرّ في هذا الجزء، لقاءات مع النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وزوجها المنتج اللبناني جمال سنان، والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا، والممثلة الأردنية أندريا طايع، والممثلة المصرية مريم شريف، والممثلة السعودية نور الخضراء والممثلة السعودية سارة طيبة.

كما كانت كلمات عبر كاميرا "الفن"، لمجموعة من الفائزين في المهرجان.