شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 يضيف طريقة أسرع لمراسلة Siri وChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

أضافت أبل بنظام iOS 18.2 طريقة أسرع لإرسال الرسائل إلى Siri أو ChatGPT، حيث يعد التحكم في الكتابة إلى Siri خيارًا جديدًا لزر الإجراء في iPhone.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يخضع Siri لتحول تدريجي، بدأ ذلك بتصميم iOS 18.1 الجديد وتحديد التحسينات الأخرى، ثم استمر في iOS 18.2 عندما تمت إضافة دعم ChatGPT.



ولعل إحدى الإضافات الأخيرة هي وضع مراسلة جديد ومريح: الكتابة إلى Siri، ففى iOS 18.1 والإصدارات الأحدث، يمكنك تنشيط هذا الوضع عن طريق الضغط المزدوج على الشريط الموجود أسفل شاشة iPhone أو iPad.



ولكن فى iOS 18.2، توجد طريقة أسرع بفضل عنصر تحكم جديد فى النظام.

حصل مركز التحكم على إضافة جديرة بالملاحظة فى iOS 18.2: التحكم فى الكتابة إلى Siri، فمن خلال ضبط زر الإجراء على عنصر التحكم الجديد "الكتابة إلى Siri"، يمكنك فتح وضع المراسلة بشكل أسرع من أى وقت مضى، وكتابة طلبك إلى Siri أو ChatGPT بسهولة.

ما عليك سوى القيام بما يلى:

افتح تطبيق "الإعدادات"

انتقل إلى زر الإجراء

حدد خيار "عناصر التحكم"

ثم اختر "الكتابة إلى Siri" من القائمة

وبفضل تنوع نظام عناصر التحكم الجديد فى iOS 18، يمكنك إضافة الكتابة إلى Siri إلى شاشة القفل بدلاً من ذلك، واستبدال زر المصباح أو الكاميرا، ويمكن القيام بذلك من وضع تحرير الخلفية/شاشة القفل.