احتفالات طريفة لعائلة فيكتوريا وديفيد بيكهام استقبالًا للعام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - أجواء احتفالية طريفة وثقتها فيكتوريا بيكهام وزوجها ديفيد بيكهام مع عائلتهما الصغيرة وهم يحتفلون في منزلهم بالكريسماس، وجاءت الاحتفالات على مدار أيام، ويبدو أن جميعها اقتصرت على العائلة، وحرصوا على تزيين منزلهم الكبير بميامي، حيث يقضوا عطلة نهاية العام هناك، كما ارتدوا زي موحد كعادتهم السنوية.

ملابس متطابقة وسانتا كلوز احتفالًا بالكريسماس

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في يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر، نشرت فيكتوريا بيكهام صورة مع زوجها ديفيد بيكهام من حضور حدث ملكي سابق لهما، وعلقت قائلة: "كريسماس سعيد للجميع".

وبعدها بساعات شاركت الجمهور منشور أخر، وهو فيديو قصير وثقت من خلاله لحظات سعيدة وهى تقضي عطلة الكريسماس في ميامي مع زوجها، وأبنائهما الأربعة؛ الابنة هاربر، 13 عامًا، وأبنائهم بروكلين، 25 عامًا، وروميو، 22 عامًا، وكروز، 19 عامًا.

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وظهر في الفيديو سانتا كلوز وهو يزور منزلهم، ويوزع الهدايا على أبنائهما، كما وثقت لحظة لديفيد بيكهام يجلس على الدرج مع سانتا ويتبادلان حديث طريف.وأخيرًا نشرت صورة لها هي وزوجها وهما يرتديان ملابس نوم متطابقة.

وعلى الجانب الآخر نشر ديفيد بيكهام فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام وهو يرتدي قبعة سانتا كلوز ويقطع ديك رومي أعدته والدته لحفل الكريسماس.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام في ضيافة الملك تشارلز بقصر باكنغهام

استقبل الملك تشارلز في بداية الشهر الجاري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة استمرت على مدار يومين، وذلك لتوطيد العلاقات القطرية البريطانية، وانضم للملك تشارلز كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام، بينما تغيبت الملكة كاميلا عن مراسم الاستقبال.وبعد مراسم الاستقبال، أقام الملك البريطاني مأدبة عشاء ملكية فخمة في قصر باكنغهام لأمير قطر وزوجته، حضرتها الملكة كاميلا، وبينما غابت كيت ميدلتون عن الحدث المتألق، إلا أن ديفيد وفيكتوريا بيكهام شاركا في مأدبة الدولة التي أقيمت لتكريم أمير قطر وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، وانضما إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا والأمير ويليام، وتأتي دعوة ديفيد بيكهام بعد أن عمل سفيراً لكأس العالم في قطر عام 2022 وتمت دعوته بسبب علاقاته بالبلاد.

وتألقت فيكتوريا بيكهام -التي تمتلك علامتها التجارية في الأزياء- بإطلالة ملكية من تصميمها الخاص، عبارة عن فستان أسود لامع طويل بأكمام طويلة، واعتمدت في تسريحة شعرها على الأسلوب البسيط والمُنسدل للخلف، بينما حملت حقيبة يد ذهبية.

أما ديفيد بيكهام -مالك نادي إنتر ميامي لكرة القدم- فقد بدا أنيقاً في بدلة رسمية سوداء مع قميص أبيض وسترة وربطة عنق على شكل فراشة، بينما ارتدت زوجته فيكتوريا فستاناً أسود بأكمام طويلة مع تفاصيل ملتوية عند الخصر.

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