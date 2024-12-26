رمضان 2025: كواليس أزمة مسلسل نص الشعب اسمه محمد داخل المصنفات الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - بدأ الفنان عصام عمر، تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد "نص الشعب اسمه محمد"، أمس الأربعاء، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يُعد أول بطولة مطلقة له في الدراما التلفزيونية الرمضانية.
واستنكرت الشركة المنتجة، تلك المبررات، لاسيما في ظل وجود صعوبات بالغة حال تغيير الاسم، كونه يُعبر عن الفكرة الرئيسية للمسلسل، إذ حاولت التواصل مع مسؤولين آخرين داخل وزارة الثقافة بشأن التدخل وإنقاذ الموقف وتمرير الاسم الأصلي دون أزمات، أو الاضطرار إلى تقديم المشروع للرقابة باسم، وتسويقه باسم آخر، كحيلة للفرار من تلك القرارات.
وأشار إلى أنّ "عنوان المسلسل كان مهدد بالتغيير ويبدو إننا كنا عاجزين لفترة طويلة عن إيصال وجهة نظرنا بخصوص أهمية العنوان وخلوه من أي مشكلة قد تسبب سوء فهم عند البعض، إلى أن تفهمها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والأستاذ جمال عيسى القائم بتسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.. فشكرًا لتفهمهما ومساندتنا للاحتفاظ بهذا العنوان.. ونأمل أن تكون صفحة جديدة إن شاء الله للتعامل مع أفكار الأعمال الفنية ومقدميها من الزملاء.. شكرًا جدًا".
وتدور الأحداث حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.
الفيلم بطولة: عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وتأليف وإخراج خالد منصور.
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اسم المسلسل يثير أزمةوعلمت "الخليج 365"، أنّ مسلسل عصام عمر الجديد، أثار جدلًا واسعًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، داخل جهاز المصنفات الفنية، قبل أنّ يُغادره خالد عبد الجليل، إذ أبدت النقابة اعتراضها على الاسم، وطالبت الشركة المنتجة بضررة تغييره، باعتبار أنّ هذا الاسم قد يُثير فتنة.
واستنكرت الشركة المنتجة، تلك المبررات، لاسيما في ظل وجود صعوبات بالغة حال تغيير الاسم، كونه يُعبر عن الفكرة الرئيسية للمسلسل، إذ حاولت التواصل مع مسؤولين آخرين داخل وزارة الثقافة بشأن التدخل وإنقاذ الموقف وتمرير الاسم الأصلي دون أزمات، أو الاضطرار إلى تقديم المشروع للرقابة باسم، وتسويقه باسم آخر، كحيلة للفرار من تلك القرارات.
تدخل وزير الثقافةونجحت الشركة المنتجة في تمرير الاسم، بعد رحيل خالد عبد الجليل عن جهاز الرقابة، وإسنادها إلى جمال عيسى، الذي تولى مؤقتًا لحين اختيار رئيس جديد للجهاز، كما تدخل أيضًا الدكتور أحمد فؤاد هنّو، وزير الثقافة المصرية في تلك الأزمة.
محمد رجاء يحتفل بانطلاق التصويروكان السيناريست محمد رجاء، قد احتفل أمس بانطلاق تصوير مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، دون تغيير الاسم الأصلي، قائلًا: "نص الشعب اسمه محمد.. عنوان مسلسل كتبته من سنين وأخيرًا يتم تصويره حاليًا للعرض رمضان 2025 إن شاء الله.. من إنتاج أمير شوقي سالم.. وإخراج عبد العزيز النجار.. وبطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومجموعة جميلة من الفنانين اللي بعتز بيهم وبحبهم جدًا".
وأشار إلى أنّ "عنوان المسلسل كان مهدد بالتغيير ويبدو إننا كنا عاجزين لفترة طويلة عن إيصال وجهة نظرنا بخصوص أهمية العنوان وخلوه من أي مشكلة قد تسبب سوء فهم عند البعض، إلى أن تفهمها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والأستاذ جمال عيسى القائم بتسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.. فشكرًا لتفهمهما ومساندتنا للاحتفاظ بهذا العنوان.. ونأمل أن تكون صفحة جديدة إن شاء الله للتعامل مع أفكار الأعمال الفنية ومقدميها من الزملاء.. شكرًا جدًا".
أبطال مسلسل عصام عمر الجديدمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، سوسن بدر، هاجر السراج، مايان السيد، محمد محمود، محمد عبد العظيم، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.
عصام عمر يترقب طرح "السيد رامبو" في دور العرضوفي سياق آخر، يستقبل الفنان عصام عمر، العام الميلادي الجديد 2025، بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي سيُطرح في صالات السينما المصرية اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، أما الوطن العربي سيكون من يوم 9 يناير، وذلك بعدما عُرض في عدد من المهرجانات السينمائية المختلفة ما بين فينيسيا والسعودية وبلجيكا والعراق وتونس.
وتدور الأحداث حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.
الفيلم بطولة: عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وتأليف وإخراج خالد منصور.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".