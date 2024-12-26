بعد نجاح الهنا اللي أنا فيه.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني تستقبلان العام الجديد معا

ياسمين رئيس ودينا الشربيني تستقبلان العام الجديد

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قصة وأبطال الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - من المعروف أن الفنانة ياسمين رئيس تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة دينا الشربيني ، وخلال الفترة الماضية ظهرتا معا بكثرة احتفالا بعرض أحدث أعمالهما السينمائية "الهنا اللي أنا فيه".مؤخرا ظهرت ياسمين برفقة دينا الشربيني وهما تحتفلان بالعام الجديد، وكان لافت للانتباه أنهما قررا الاستمتاع بأجواء مميزة وهادئة معا في المنزل بعيد عن أماكن السهر والاحتفالات، حيث ارتدت ياسمين بيجاما بسيطة من اللون البيج، بينما فضلت دينا أن ترتدي ملابس رياضية بسيطة.تفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع هذه الصور وتمنوا لهما السعادة وتحقيق الأمنيات في العام الجديد، ذلك إلى جانب عدد من تعليقات أًصدقائهما في الوسط الفني أبرزهما كريم محمود عبد العزيز وكنده علوش وغيرهم.الجدير بالذكرأنه يعرض للثنائي الآن في دور السينما فيلم الهنا اللي أنا فيه وتدور أحداثه حول طبيب يُدعى أحمد، يجسد دوره كريم محمود عبد العزيز، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقربة، التي تلعب دورها دينا الشربيني، في مفاجأة غير متوقعة تُغير مجرى حياتهم، وتلك المواقف الكوميدية المليئة بالمشاحنات والدراما تضفي على العمل روح الفكاهة والتشويق.وشارك في بطولة العمل كل من دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وكريم محمود عبد العزيز، إلى جانب فريق العمل، ويجمع الفيلم بين الكوميديا والمواقف الدرامية، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

للمزيد: طرح الملصق الدعائي لفيلم الهنا اللي أنا فيه.. هكذا ظهر أبطاله

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