شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الخروج من المنزل وبعد العودة.. إجراءات لحماية مرضى الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

فى الهواء المحمل بالأتربة هناك العديد من الاحتياطات التي يجب على مرضى حساسية الصدر القيام بها للحماية من التعرض للمضاعفات، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع Mayo Clinic أبرز النصائح لحماية مرضى الحساسية من الأتربة، وتنقسم إلى قبل الخروج من المنزل وفور العودة وأيضا النصائح الدائمة لهم.

- قبل خروج مرضى حساسية الصدر من المنزل عليه القيام بهذه الحيل، ومنها:

1. تحقق من حالة الطقس والتربة.

2. ارتداء كمامة طبية .

3. ارتداء نظارات واقية للعينين.

4. ارتداء ملابس تغطي الجلد.

- أثناء الخروج من المنزل ماذا يفعل مرضى الحساسية؟

1. تجنب المناطق التي تنتشر فيها الألتربة.

2. استعمال رذاذ الأنف المضاد للحساسية.

3. شرب الماء بكثرة.

4. تجنب الجري أو المشي السريع.

5. تجنب التحدث كثيرًا.

في حالة وجود أتربة، ماذا يفعل مرضي حساسية الصدر في المنزل لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية؟

1. تنظيف المنزل بانتظام، و إزالة الغبار والأتربة.

4. استعمال دواء مضاد للحساسية.

5. الحفاظ على تهوية المنزل في أوقات خالية من التراب.

ولتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بمرضي حساسية الصدر عليهم أخذ الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج، وأيضا استعمال جهاز التنفس في حالة الشعور بضيق في النفس، و تناول مضادات الحساسية، والحفاظ على نظام غذائي صحي.

وقدم التقرير أبرز الأعراض التي يجب ملاحظتها من قبل مريض حساسية الصدر حتي لا يتعرض لأي انتكاسات صحية، ومنها:

1. السعال.

2. الربو.

3. ضيق التنفس.

4. الحمى.

5. آلام الصدر.