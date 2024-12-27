شكرا لقرائتكم خبر عن ألم المعصم أثناء القيادة أو النوم.. اعرف سببه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة النفق الرسغي هي حالة عصبية تؤثر على العديد من الأشخاص، وتسبب عدم الراحة وحتى الإعاقة، تحدث عندما يتم ضغط العصب المتوسط - الذي يتحكم في الإحساس والحركة في اليد - أثناء مروره عبر ممر ضيق في الرسغ يسمى النفق الرسغي، بحسب موقع تايمز ناو.



إن النفق الرسغي محاط بالعظام والأربطة، وعندما يتم الضغط على العصب المتوسط، يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المزعجة مثل الوخز والخدر والضعف في اليد، وخاصة الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى". غالبًا ما تحدث هذه الأعراض أثناء الأنشطة مثل القيادة أو حمل الأشياء أو حتى الاستيقاظ في الليل بسبب الانزعاج.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي؟

في حين أن متلازمة النفق الرسغي يمكن أن تؤثر على أي شخص، فإن بعض العوامل تجعل الناس أكثر عرضة للخطر.

السبب الرئيسي لمتلازمة النفق الرسغي هو الضغط على العصب المتوسط في الرسغ، والذي يمكن أن يحدث لعدة أسباب. يمكن أن تساهم عوامل مثل إصابات الرسغ، والحالات الصحية الأساسية مثل التهاب المفاصل أو مرض السكري، وحركات اليد المتكررة، وحتى التغيرات الهرمونية (مثل أثناء الحمل) في هذه الحالة.

ومن المثير للاهتمام أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي من الرجال، وغالبًا ما تتطور الأعراض تدريجيًا، وتزداد سوءًا بمرور الوقت.

يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر والعلاج في تخفيف الأعراض ومنع الضرر الدائم.

تمارين الوقاية من متلازمة النفق الرسغي

الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بمتلازمة النفق الرسغي. يوصي الأطباء بسلسلة من التمارين البسيطة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي وتخفيف الانزعاج في المراحل المبكرة من الحالة. فيما يلي بعض التمارين التي يمكن القيام بها بانتظام:

1. تمديد المعصم وثنيه

- اثنِ معصمك برفق للخلف (تمديد) ثم للأمام (ثني) مع الحفاظ على ذراعك مستقيمة.

- يعمل هذا على شد العضلات داخل وخارج ساعدك، مما يعزز المرونة.

٢- تمرين انزلاق العصب المتوسط

- للمساعدة في تحسين حركة العصب المتوسط المضغوط، ابدأ بتشكيل قبضة.

- مد أصابعك وإبهامك، ثم ثني يدك للخلف تجاه ساعدك مع تمديد الإبهام للخارج.

٣- تمرين تمديد الاوتار

- تساعد هذه الحركات في تمديد الأوتار في النفق الرسغي.

- تشمل الأنشطة ربط أصابعك، وتشكيل قبضة، ثم فرد أصابعك وإبهامك.

٤- تمرين رفع المعصم

- قم بتقوية عضلات ساعدك بالضغط على راحة يد مسطحة على سطح ما واستخدام يدك الأخرى للدفع للأسفل.

- أثناء الضغط، ارفع معصمك وأصابعك، وقم بأداء هذا التمرين في مجموعات متكررة.

٥- تمرين الضغط باليد

- باستخدام كرة مطاطية ناعمة أو حتى زوج من الجوارب الملفوفة، اضغط عليها ثم حررها بشكل متكرر.

- هذا يقوي عضلات ساعدك.

6. شد المعصم باستخدام الأثقال

- أمسك بوزن خفيف (مثل علبة صغيرة) في يد واحدة ومد ذراعك بشكل مستقيم.

- حرك يدك ببطء لأعلى وللخلف لتمديد عضلات المثنية في ساعدك.

علاج متلازمة النفق الرسغي

إذا كنت تعاني بالفعل من أعراض متلازمة النفق الرسغي، فقد تساعدك العديد من خيارات إدارة الألم.

1. الراحة والتثبيت

- في البداية، من الضروري إراحة الرسغ واليد المصابة. - ينصح الأطباء عادة بارتداء دعامة أو جبيرة للمعصم، وخاصة في الليل، لتجنب المزيد من تهيج العصب المتوسط.

- يمكن أن يؤدي وضع الكمادات الباردة إلى تقليل التورم وتخفيف الانزعاج في الرسغ واليد.

- يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين في تقليل الالتهاب والألم. في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مدرات البول لتقليل التورم.

4. حقن الكورتيكوستيرويد

- في الحالات الشديدة، يمكن استخدام حقن الكورتيكوستيرويد لتقليل الالتهاب وتخفيف الضغط على العصب المتوسط. ومع ذلك، تقتصر هذه الحقن عمومًا على بضع حقن في السنة لتجنب الآثار الجانبية.

- في حالات نادرة، يتم وصف الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم لتخفيف الألم على المدى القصير.

6. التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي

- يلعب العلاج الطبيعي دورًا حاسمًا في تحسين حركة الرسغ وتقليل الأعراض من خلال تمارين التمدد والتقوية المستهدفة.

- في الحالات التي تفشل فيها العلاجات غير الجراحية، قد تكون جراحة تحرير النفق الرسغي ضرورية. تتضمن هذه العملية قطع الأنسجة حول الرسغ لتخفيف الضغط على العصب المتوسط. قد يستغرق التعافي من الجراحة بعض الوقت، وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى العلاج الطبيعي لاستعادة القوة الكاملة ووظيفة الرسغ.

يختلف نهج العلاج اعتمادًا على شدة الحالة والحالة الصحية للمريض.

