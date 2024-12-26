شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويفوز 2-1 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تقدم البنك الأهلي أولا بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.

بهذا الفوز رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 11 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 5 في المركز الـ 16.

بدأ سيراميكا المباراة بضغط هجومي في محاولة لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة السادسة أهدر محمود زلاكة لاعب سيراميكا أقرب الفرص للتسجيل، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لعبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق البنك الأهلي.

في الدقيقة 20 ألغى حكم اللقاء هدفاً لفريق سيراميكا بداعي التسلل، وفي الدقيقة 42 سجل أسامة فيصل هدف التقدم للبنك الأهلي، بعدما سدد كرة قوية من عرضية يا أنور زميله بالفريق، سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48، معلناً تقدم البنك الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، سجل ياو أنور لاعب البنك الأهلي، هدفاً لفريقه، بعد استلامه لكرة مميزه من زميله بالفريق أسامة فيصل، ليسددها في شباك محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يقوم حكم اللقاء بإلغاء الهدف بداعي التسلل، في الدقيقة 71.

سجل رجب نبيل لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 76، بعد استغلاله لكرة عرضية.

في الدقيقة 78 سجل مروان عثمان الهدف الثاني لسيراميكا، بعدما تسلم كرة مميزة نجح بعدها في مراوغة دفاع البنك الأهلي ليضيف هدف التقدم لفريقه.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 97 أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز سيراميكا بهدفين مقابل هدف على البنك الأهلي.

وبدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد صبحي في حراسة المرمى، خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو، خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو، خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو أنور.

بينما بدأ سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.