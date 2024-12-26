شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على بن حمودة رجل مباراة غزل المحلة وسموحة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة له وذلك بعد تسجيل هدفين والمساهمة في فوز الفريق.

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

احرز الأهداف لفريق غزل المحلة التونسى محمد على بن حمودة هدفين بالدقائق 53 و 88 من علامة الجزاء ومحمد حمدى ذكى في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضا وعبدالرحيم عمورى في الدقيقة 31 بينما سجل هدف فريق سموحة الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 20 ومحمود صابر 74.

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط بينما توقف رصيد فريق عند النقطة الخامسة محتلا المركز الخامس عشر.