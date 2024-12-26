شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ومعارض تطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى الجيزة.. اعرف العناوين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الجيزة افتتاح عدد من الأسواق والمعارض، التي توفر جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وبتخفيضات تصل لـ30%، تنظم المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوقا لليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوقا آخر بشارع مترو الساقية في حي العمرانية يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، أسبوعيًا، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، كيلو الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و28 جنيهًا "حسب نسب الكسر"، وكيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

وبالتعاون مع عدد من التجار، افتتحت المحافظة معرضًا لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة في موقع سوق السمك القديم بحي جنوب الجيزة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويوفر المعرض، جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، واللحوم والدواجن، والبيض، والخضراوات والفواكه، والمستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وبهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تبحث المحافظ مع ممثلى جهاز مستقبل مصر مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة.