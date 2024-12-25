الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يكرّم أبطال "السعودية تويوتا 2024"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتكريم أبطال بطولة السعودية تويوتا 2024، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي، الذي يُقام يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

ويشهد الحفل تكريم الأبطال الذين أبدعوا وحققوا إنجازات استثنائية في منافسات البطولة التي تضمنت سبع بطولات متنوعة هي: الدرفت، كسر الزمن، الأوتوكروس، الدراق، الرالي، صعود الهضبة، والكارتينج.

كما سيُكرِّم الاتحاد الفائزين في كل فئة، إلى جانب تقديم الشكر والتقدير للرعاة والشركاء الرسميين والاستراتيجيين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح موسم 2024، وهم: جميل لرياضة المحركات، البنك السعودي للاستثمار، وزارة الرياضة.

تعد هذه الاحتفالية حدثًا منتظرًا في كل موسم، ودافعًا كبيرًا للإبداع في قطاع رياضة المحركات في السعودية، لا سيما بعد موسم مميز لبطولة السعودية تويوتا 2024، الذي شهد تحقيق نجاحات غير مسبوقة.