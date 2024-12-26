شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 – 12 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى غدا.

محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى غدا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

الزمالك يعلن إرسال شكوى للاحتجاج على الأخطاء التحكيمية فى مباراة الطلائع

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا تعليقا علي أحداث مباراة طلائع الجيش التي جمعت الفريقين امس الثلاثاء في الدوري وانتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 2 - 2.

عودة عمر كمال وغياب كهربا .. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة المصرى غدا

أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى قائمة الفريق التي توجهت الى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتي سوف تقام على ستاد برج العرب.

اتحاد الكرة يشكل لجنة فنية تضم 8 أسماء منها حسن شحاتة ومحسن صالح.. وزيادة بدلات الحكام

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء وتم اتخاذ عدد من القرارات

الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2 فى مباراة مثيرة

تعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر ، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير .

التعادل السلبى يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد بدورى NILE

حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

إصابة رضا سليم بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئى في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، واللاعب سوف يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.

العطار منسقا لمجلس اتحاد الكرة و عزام مديراً تنفيذياً

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء ، وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر ، وعليه قدم رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناده مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

بيراميدز يقسو على فاركو بثلاثية ويرتقى لوصافة جدول الدورى

فاز بيراميدز على فاركو بثلاثية مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل .