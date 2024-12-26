شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يبدأ مهامه كمدير تنفيذى لاتحاد الكرة باجتماع مرتقب مع أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخطوات التنظيمية الجديدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تكليف مصطفى عزام بمنصب المدير التنفيذي للاتحاد، حيث يترقب عقد اجتماع قريب مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، لبحث خطة العمل للفترة المقبلة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة متطلبات المرحلة القادمة ووضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات المنتظرة، فضلاً عن التنسيق المسبق للمهام الرئيسية التي تتعلق بتطوير منظومة كرة القدم المصرية على المستويات المحلية والدولية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد أن عزام يسعى لتقديم خطة عمل متكاملة ترتكز على تعزيز الكفاءة الإدارية، وتحسين التواصل مع الأطراف كافة، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

ويأتى هذا التكليف في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والنجاح للكرة المصرية، مع تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية الإدارية والتنظيمية داخل الاتحاد.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا صباح اليوم بحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.