شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الخميس فى الدورى.. معروف لسموحة وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الخميس ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بخلاف مباراة المصري مع الأهلي، حيث يحل غزل المحلة ضيفا على سموحة في لقاء قوي بين الفريقين يقام في الخامسة مساء، وفى نفس التوقيت يستضيف البنك الأهلي فريق سيراميكا.

وجاءت أطقم الحكام كالتالي:

حكام مباراة بتروجت والجونة حكام مباراة سموحة وغزل المحلة



وأقيمت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حسم التعادل السلبي مباراة والتعادل الإيجابي مباراة أخرى، فيما ابتسم الفوز لفريق على حساب آخر في المباراة الثالثة.

تعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

في اللقاء الثاني، حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا على نظيره فاركو بنتيجة 3-0، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة محتلًا وصافة ترتيب الدوري المصري.