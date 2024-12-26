شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25-12-2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الأربعاء تشجيل 7 أهداف فى ثلاث مباريات أقيمت ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حسم التعادل السلبي مباراة والتعادل الإيجابي مباراة أخرى، فيما ابتسم الفوز لفريق على حساب آخر في المباراة الثالثة.

تعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر ، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير .

تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25 أثر قام زميله كواسى إيسو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة يسددها ممدوح مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم للفريق العسكرى.

في اللقاء الثاني، حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبو الفريقين وإهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف وكأن الغى حكم اللقاء هدف لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق ايمانويل بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار.

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا على نظيره فاركو بنتيجة 3-0، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة محتلًا وصافة ترتيب الدوري المصري.

تقدم محمد الشيبي في النتيجة في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد متابعة لإبعاد حارس فاركو محمد شيكا، وأحرز الهدف الثاني اللاعب النيجيري صديق اوجولا في الدقيقة 53 بعد تدرج رائع بالكرة للاعبي بيراميدز، ثم زاد فيستون مايلي غلة الأهداف بتسجيل الثالث في الدقيقة 68 من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس فاركو.