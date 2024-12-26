شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء 25-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل صراع الصدارة في دورى نايل، بعد مباريات اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث حسم التعادل السلبي مباراة والتعادل الإيجابي مباراة أخرى، فيما ابتسم الفوز لفريق على حساب آخر في المباراة الثالثة.

وتعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر ، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير .

في اللقاء الثاني، حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا على نظيره فاركو بنتيجة 3-0، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة محتلًا وصافة ترتيب الدوري المصري.



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء كالتالي: