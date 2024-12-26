شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كالتالي: محمود البنا حكمًا للساحة، أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا، هاني خيري حكمًا مساعدًا، محمد يوسف حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، تقام غدًا الخميس، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب برج العرب، بمدينة الإسكندرية، مباراة المصري ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.