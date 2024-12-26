شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من فسخ عقد بيرسي تاو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب أجنبي جديد، بعدما ابتعد اللاعب عن التألق مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

ورغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي وحدث تطور في مسألة فسخ عقد بعد الاتفاق على فسخ عقد اللاعب مقابل حصوله على نسبة معينة من قيمة عقده في الموسم الحالي، أو يرحل إلى أي نادي آخر عن طريق الأهلي ويحصل على قيمة عقده كاملة ، فيما يحدد مستقبله فيما بعد بشكل حر بدون العودة إلى الأهلي.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع بيرسي تاو مثل الوداد المغربي ونادي قطري، ولكن لم يتم حسم مصير الجناح الجنوب إفريقي حتى الآن.

ويحصل بيرسي تاو على عقد مالي كبير يصل إلى 1.2 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل قرابة 70 مليون جنيه مصري، وهو رقم كبير مقارنة بعطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة، لاسيما وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.