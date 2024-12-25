المطران عون في قداس الميلاد: حان الوقت ليكون لدينا رئيس جمهورية وجيش يبسط سلطته على الاراضي كافة

أكد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ان "يسوع المسيح هو مخلص مختلف عن انتظارات الناس معه نستطيع ان نعيش المحبة وعيش السلام مع الاخرين وعيش مسيرتنا الايمانية"، لافتا الى ان "اللبنانيين جميعا يعتبرون انه حان الوقت لان يكون لدينا دولة بإنتخاب رئيس للجمهورية وجيش قوي يبسط سلطته على كافة الاراضي اللبنانية، وان ينتظم عمل المؤسسات في الدولة ويعود لبنان الى دوره الريادي"، مشيرا الى ان "الوطن الذي نحلم به يبنى من خلال التزام وامانة وتضحية ومحبة كل ابنائه له وبخاصة المسيحيين قبل غيرهم".

وخلال ترؤسه قدّاس عيد الميلاد في كنيسة السيّدة في عمشيت عاونه فيه كاهن الرعيّة الخوري شربل الخوري، تحدّث المطران عون في عظته عن معاني العيد التي تحمل الفرح بولادة المخلص، لافتا الى "اهمية عيش المحبة والرجاء والغفران المتبادل والصلاة في حياتنا وعيش الاخوة ونبتعد عن الخطيئة، وان نكون على صورة المسيح ومريم العذراء". وختم متمنيا ان "يحمل العيد السلام والطمأنينة لجميع العالم وينعم وطننا بالاستقرار والامان على الصعد كافة".

وفي ختام القداس تقبل عون وكاهن الرعية التهاني بالعيد في صالون الكنيسة.