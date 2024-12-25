عملة البيتكوين تنهي الأسبوع بتدفقات واردة رغم التدفقات الخارجية الضخمة المسجلة في وقت سابق

سجلت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات واردة بقيمة 308 مليون دولار الأسبوع الماضي، رغم تسجيل تدفقات خارجية ضخمة بلغت 576 مليون دولار يوم 19 ديسمبر و1 مليار دولار في اليومين الأخيرين من الأسبوع.

اختتمت البيتكوين الأسبوع بتدفقات صافية إيجابية بلغت 375 مليون دولار، مما يعكس المعنويات الإيجابية تجاه السوق.

وعلى النقيض، شهدت منتجات البيتكوين القصيرة تدفقات ضعيفة بلغت 0.4 مليون دولار فقط، ما يشير إلى تراجع اهتمام البائعين على المكشوف.

في العملات البديلة، قادت XRP التدفقات الداخلة بـ8.8 مليون دولار، تلتها Horizen بـ4.8 مليون دولار وPolkadot بـ1.9 مليون دولار. كما سجلت الايثيريوم تدفقات إيجابية بـ51 مليون دولار، بينما شهدت سولانا تدفقات خارجية بلغت 8.7 مليون دولار.

استحوذت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من التدفقات الداخلة بـ567 مليون دولار، تلتها البرازيل وأستراليا بـ16.6 مليون دولار و10.2 مليون دولار على التوالي.

أما سويسرا، فقد تصدرت التدفقات الخارجة بـ95.1 مليون دولار، تلتها ألمانيا وكندا.

اقرأ أيضا:

روسيا تحظر نشاط تعدين العملات الرقمية المشفرة في مناطق رئيسية اعتبار من 2025

سوق العملات المشفرة ينتعش ويرتفع بـ 100 مليار دولار مع صعود البيتكوين إلى مستوى 98 ألف دولار