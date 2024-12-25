على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين في 2024: أسهم شركات تعدين البيتكوين تواجه العديد من الصعوبات

على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 130% خلال عام 2024، من 42,300 دولار في بداية العام إلى 98,600 دولار في 24 ديسمبر، فإن أسهم شركات تعدين البيتكوين شهدت أداء متفاوت، حيث سجلت 7 فقط من بين 25 شركة مدرجة في البورصة عوائد إيجابية، وفقا لتقرير “Cointelegraph”.

برز سهم شركة Core Scientific (CORZQ) كأعلى الرابحين بنسبة 327%، تلاها سهم شركة TeraWulf (WULF) بنسبة 169% وسهم Bitdeer (BTDR) بنسبة 167%، بينما سجل سهم Hut 8 (HUT) عائد بنسبة 91%.

كما حقق Cipher (CIFR)، Iris Energy (IREN)، وNorthern Data (NB2) مكاسب متواضعة.

في المقابل، تعرضت شركات مثل Argo Blockchain (ARB) وGreenidge (GREE) لخسائر فادحة بنسبة 84% و74% على التوالي، فيما انخفضت أسهم MARA Holdings (MARA) وBitfarms (BITF) بنسبة 12% و44%.

كان أحد أبرز تحديات عام 2024 هو حدث انقسام مكافأة التعدين في شهر أبريل المنصرم، حيث انخفضت مكافآت تعدين الكتلة من 6.25 بيتكوين إلى 3.125، مما تسبب في انخفاض كبير في إيرادات التعدين اليومية من أكثر من 100 مليون دولار في أبريل إلى 42 مليون دولار بحلول 22 ديسمبر.

ازدادت صعوبة التعدين بنسبة 50.7% خلال العام، مما رفع القوة الحسابية المطلوبة لتعدين كتل جديدة.

بالتزامن مع ذلك، ارتفعت التكاليف التشغيلية بمتوسط 13%، حيث بلغت تكلفة تعدين بيتكوين واحدة 55,950 دولار في الربع الثالث مقارنة بـ 49,500 دولار في الربع الثاني، وفقا لـ “CoinShares”.

للتغلب على هذه التحديات، اعتمدت شركات التعدين بشكل كبير على أسواق رأس المال، حيث جمعت أكثر من 2.2 مليار دولار في عام 2024 من خلال عروض الأسهم، منها 1.25 مليار دولار في الربع الثاني و530 مليون دولار في الربع الثالث.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات مثل MARA وHut 8 بتعزيز ميزانياتها العمومية عبر تراكم احتياطي البيتكوين.

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