روسيا تحظر نشاط تعدين العملات الرقمية المشفرة في مناطق رئيسية اعتبار من 2025

ستبدأ روسيا حظر نشاط تعدين العملات الرقمية المشفرة في عدة مناطق رئيسية اعتبارا من 1 يناير 2025، وفقا لتقرير لوكالة أنباء تاس.

يستهدف القرار معالجة قضايا الطاقة من خلال فرض قيود موسمية في مناطق التعدين لتجنب نقص الكهرباء.

تشمل المناطق المتأثرة كل من:

داغستان، إنغوشيتيا، الشيشان، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

إضافة إلى قيود إضافية على “إيركوتسك” و”بورياتيا” وإقليم “ترانس بايكال”.

ستسري القيود خلال فترات ذروة استهلاك الطاقة، من يناير إلى مارس 2025، ومن نوفمبر إلى مارس في الأعوام التالية.

دخل تعدين العملات المشفرة حيز التنظيم القانوني في روسيا منذ أغسطس 2024، مع اشتراط تسجيل المعدنين لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية وتقديم بيانات مفصلة عن أصولهم وعناوين محافظهم.

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