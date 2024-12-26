ماهي توقعات سعر البيتكوين (BTC) في 2025؟

حققت عملة البيتكوين مكاسب كبيرة في ديسمبر بتسجيلها مستوى قياسي تجاوز 108,000 دولار.

لكن تصريحات “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أثارت شكوك حول مسار العملة، خاصة بعد تأكيده أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتفظ بالبيتكوين.

كما أعرب عن تحفظات بشأن تخفيض إضافي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تراجع سعر البيتكوين بعد تلك التصريحات إلى نطاق يتراوح بين 92,600 و100,000 دولار، مع تسجيل انخفاض إضافي إلى 95,600 دولار مؤخرا.

التحركات الأخيرة للمستثمرين، بما في ذلك إرسال أكثر من 33,000 بيتكوين إلى منصات التداول، قد تكون إشارة إلى استعدادهم للبيع، مما يزيد من احتمال استمرار التصحيح.

السيناريوهات المتوقعة:

رغم مؤشرات الهبوط، يظل بعض المحللين متفائلين.

يرى البعض أن البيتكوين قد تتجاوز حاجز 100,000 دولار مجددا قريبا، مع توقع ارتفاعات تصل إلى 110,000 دولار أو أكثر.

بينما آخرون يتوقعون تسجيل مستويات تاريخية أعلى في 2025، مستشهدين بدورة صعود لم تبلغ ذروتها بعد ومن بين أشهر التوقعات أنه سيصل لنصف مليون دولار في نهاية سنة 2025.

لكن من غير المؤكد ذلك حيث يعتمد الاتجاه المستقبلي لسعر البيتكوين على تطورات السوق ومدى تأثير العوامل الاقتصادية والقرارات الاستثمارية الكبرى على حركة السعر.

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