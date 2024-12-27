غوتيريش: الغارات الإسرائيلية على اليمن مثيرة للقلق

ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بـ"التصعيد في الأعمال العدائية بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل"، معربا عن "قلقه إزاء الغارات التي شنّتها اسرائيل على مطار صنعاء".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ "الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل. إنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وموانئ في البحر الأحمر ومحطات للطاقة الكهربائية في اليمن، هي مثيرة للقلق بشكل خاص".

وشدّد البيان على أنّ "الأمين العام ما زال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، ويكرّر دعوته لكل الأطراف المعنية إلى وقف كل الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".