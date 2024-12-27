شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ50.82 جنيه للشراء..أسعار العملات اليوم الجمعة 27-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-12-2024، في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو الأوروبي 52.80 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع، ويقدم ”الخليج 365” آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام البنك الأهلي.

ووفقا لآخر تحديث جاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء.

63.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.