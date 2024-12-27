متحدثة باسم منظمة الصحة: 50 طنًا من المساعدات الأوروبية ستصل إلى سوريا في 31 الحالي

كشفت المتحدّثة باسم ​منظمة الصحة العالمية​ مريناليني سانثانام، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّه يُرتقب أن يصل 50 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة المؤلّفة من إمدادات طبيّة مموّلة من الاتحاد الأوروبي ومنسّقة من المنظّمة، إلى ​سوريا​ قريبًا.

وأوضحت أنّ الإمدادات الطّبيّة وصلت الخميس إلى إسطنبول، ومن المقرّر أن تُنقل في 31 كانون الأوّل الحالي إلى سوريا، بعد إتمام المعاملات الجمركيّة التّركيّة.​​​​​

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في منتصف كانون الأوّل الحالي، إقامة جسر جوّي إنساني لسوريا عبر تركيا، في أوّل مبادرة أوروبيّة من هذا النّوع، منذ سقوط الرّئيس السّوري بشار الأسد مطلع هذا الشّهر.