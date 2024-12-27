شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 28-12-2024.. "الأخضر" يسجل 50.82 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-12-2024، في البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 63.60 جنيه للشراء، 63.90 جنيه للبيع، وينشر ”الخليج 365” تحديث أسعار العملات بصفة دورية لتقديم خدمة للعملاء.

ووفقا لآخر تحديث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء.

63.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.