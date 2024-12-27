شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 350 شخصا داخل مستشفى كمال عدوان بغزة بينهم 75 مريضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المكتب الإعلامى الحكومى بغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت 350 شخصا داخل المستشفى بينهم 180 من الكوادر و75 مريضا ومرافقيهم، مؤكدا انقطاع كامل للاتصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان وكوادره منذ ساعات طويلة.

أشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال نفذ اقتحاما همجيا لمستشفى كمال عدوان وفجر أجزاء واسعة من المبنى، مؤكدا أن جيش الاحتلال أرسل روبوتات مفخخة لتفجير محيط مستشفى كمال عدوان.

وانقطع الاتصال تماما مع الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والطواقم الصحفية، في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويعد مستشفى "كمال عدوان" أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وتعرض المستشفى للقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وألقت الطائرات المسيرة، قنابل في باحاته، وعلى سطحه، ما يهدد مرة أخرى الإمدادات من الوقود والأوكسجين، في وقت يمُنع إدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، وإسعاف، وأي خدمات أخرى.

وقال وسائل إعلام فلسطينية، إنه إن الاتصال انقطع مع جميع المتواجدين في المستشفى من طواقم طبية ومرضى ومصابين، ومرافقين، ومع الطواقم الصحفية، وذلك عقب محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى ومطالبته صباح اليوم، الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.