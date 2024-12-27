"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: حكم هيئة تحرير الشام لسوريا بشكل شامل ومعتدل أفضل أمل لمنع الانزلاق للعنف

نقات صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن "حكم هيئة تحرير الشام لسوريا بشكل شامل ومعتدل أفضل أمل لمنع الانزلاق للعنف"، معتبرين أن "الثوار السوريون يقولون الأشياء الصحيحة حتى الآن".

وذكر المسؤولون الأميركيون، أننا "نشعر باطمئنان من طريقة حكم هيئة تحرير الشام لمناطق سيطرتها قبل سقوط الأسد".

وكانت قد اشارت السفارة الأميركية في سوريا، الى أن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف اجتمعت في وقت سابق بمسؤولين من هيئة تحرير الشام"، لافتة الى أن "الاجتماع ناقش المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة".

واضافت أن "الاجتماع ناقش دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدي لحكومة تحترم حقوق السوريين، كما تطرق إلى الأحداث الإقليمية وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".