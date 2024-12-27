الخارجية السلوفاكية أكدت استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجيّة السلوفاكيّة يوراي بلانار (Juraj Blanár)، "أنّنا نعرض الأراضي السلوفاكيّة لمفاوضات" سلام في أوكرانيا، بعدما أبدى الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين موافقته على أن تصبح براتيسلافا "منصّة" للحوار بشأن الحرب.

وأوضح في تصريح، أنّ المباحثات يجب أن تتم "بمشاركة جميع الجهات وروسيا"، خلافًا للقمّة الّتي عُقدت في حزيران الماضي في سويسرا. وأشار إلى "أنّنا نعتبر تصريح الرّئيس الرّوسي إشارة إيجابيّة لإنهاء هذه الحرب وحقن الدّماء ووقف الدّمار في أسرع وقت".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قد التقى بوتين في موسكو في 22 كانون الأوّل الحالي، الأمر الّذي أثار غضب كييف.