رئيس قرغيزستان أعلن بدء بناء خط سكك حديد جديد يربطها بالصين وأوزبكستان

أطلق الرّئيس القرغيزستاني صدير جاباروف (Sadyr Japarov)، أعمال بناء خطّ جديد لسكك الحديد يربط بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان، سعيًا لتحويل المنطقة إلى طريق إمدادات لأوروبا.
وأوضح أنّ "هذا الطّريق سيضمن إمداد السّلع من الصين إلى قرغيزستان، ومن ثمّ إلى آسيا الوسطى وبلدان قريبة بينها تركيا، وحتّى إلى الاتحاد الأوروبي". وتوجّه بالشّكر إلى "شريكتَينا، الصين وأوزبكستان، على مساعدتهما في تنفيذ هذا المشروع".
وسيمتدّ خطّ سكك الحديد على مسافة 523 كيلومترًا تقريبًا من مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصّيني، مرورًا بمدينة جلال أباد القرغيزية الحدوديّة، وصولًا إلى أنديجان في أوزبكستان. وسيمتدّ القسم المُقام في الصين على مسافة 155 كيلومترًا تقريبًا، بينما سيكون القسم القرغيزي الأطول (305 كيلومترات). أمّا القسم الأوزبكي فسيمتدّ على مسافة 63 كيلومترًا.
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