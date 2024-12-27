شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تعاقد رفع تداول بضائع الصب الجاف بالأدبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقدا جديدا مع شركة السويس للصلب، يمنح بموجبه التعاقد لشركة السويس للصلب منطقة التزام داخل ميناء الأدبية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.

ويعرض ”الخليج 365” كافة المعلومات الخاصة بالتعاقد الجديد وفقا لما يلي:

- يمنح التعاقد شركة السويس للصلب منطقة التزام داخل ميناء الأدبية بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.

- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 120 مليون دولار، بغرض تشغيل وصيانة رصيف بحري (4 و5) من أرصفة الميناء بطول يبلغ 650 مترا وعمق 17 مترًا.

- يمنح التعاقد شركة السويس استغلال ساحة تخزين وتداول للصب الجاف ومدخلات ومنتجات صناعات الحديد والصلب وإعادة تسليم منطقة الالتزام بميناء الأدبية.

- حجم التداول المرتقب بعد هذا الاتفاق يصل إلى 5 ملايين طن سنويًّا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، ومن المخطط تحقيق النمو التدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًّا خلال 5 أعوام.

- يمثل التعاقد الجديد دعمًا لمختلف القطاعات الصناعية الأخرى، حيث تعد صناعة الحديد والصلب حجر الزاوية للعديد من الصناعات مثل السيارات والمركبات ومشروعات الطاقة.

- يعتبر ميناء الأدبية من أهم المواني في منطقة البحر الأحمر لتداول بضائع الصب الجاف والصب السائل بمتوسط سنوي عام 7 مليون طن/سنة.

- يشهد ميناء الأدبية أعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية بأطوال أرصفة 1200 متر للمرحلة الأولي؛ وذلك لتجهيزها لاستقبال السفن ذات الحمولات 150 ألف طن، وأطوال 300 متر طولي، وغاطس 17 مترًا، فضلًا عن جاهزيته لاستقبال سفن المهيئات والطرود فائقة الحجم مما يتطلب إجراءات خاصة لاستقبالها وتخزينها ونقلها.