رئيس الوزراء العراقي: نشدد على أهمية احترام إرادة شعب سوريا وعدم التدخل بشؤونها

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أننا "ندعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار سوريا، ونشدد على أهمية احترام إرادة شعب سوريا وعدم التدخل بشؤونها".

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