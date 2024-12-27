شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة يدين اقتحام المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين وتصعيد خطير والان مع تفاصيل الخبر

أدان كمال حسنين، رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية ما قام به وزيري الأمن الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، موضحاً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق التي تؤكد على قدسية الأماكن الدينية وضرورة حمايتها.

وأضاف رئيس حزب الريادة في تصريحات له، أن مثل هذه الانتهاكات المتكررة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤجج التوترات الدينية والسياسية، موضحا أن المسجد الأقصى ليس مجرد موقع ديني، بل هو رمز للهوية الإسلامية، وأي اعتداء عليه يمثل تعدياً على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح كمال حسنين أن المساس بالمقدسات الدينية يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأنه من الضروري أن تتحرك الأمم المتحدة والقوى الدولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد المسجد الأقصى وضمان احترام الوضع القائم في القدس، حفاظاً على حقوق الشعوب وكرامة مقدساتها.

وطالب رئيس حزب الريادة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد السلام والأمن في الشرق الأوسط، وإن العالم اليوم مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الأماكن المقدسة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.