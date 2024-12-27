شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة تصفية المحتوى لـ Gemini والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على ميزة ذكاء اصطناعي جديدة لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها Gemini، ووفقًا للتقرير، تم رصد الميزة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق جوجل لنظام أندرويد وتسمى مرشحات المحتوى.

وستسمح الميزة للمستخدمين بالتحكم الدقيق في المحتوى غير المرغوب فيه أو الضار، الذي يولد بواسطة برنامج الدردشة الآلي ، ومع ذلك، نظرًا لأن الميزة يُقال إنها ليست عامة أو نشطة، فمن غير الواضح كيف ستعمل.

قد يحصل Gemini على ميزة تصفية المحتوى

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، تعمل جوجل على أداة تعديل المحتوى لنظام Gemini ، وقد تم رصد دليل الميزة من خلال المنشور في إصدار بيتا من تطبيق Google لنظام Android.

والجدير بالذكر أن الميزة ليست متاحة للعامة، لذا لن يتمكن المختبرون التجريبيون من اختبارها حتى الآن.

وستكون الميزة الجديدة متاحة داخل صفحة إعدادات Gemini بين خياري سياق الشاشة وإدارة اشتراكك المتقدم ، وتم تسمية الميزة الجديدة باسم مرشحات المحتوى .

وتظهر لقطة الشاشة أسفل اسم الميزة وصفًا موجزًا ​​يقول "استخدم المرشحات للتحكم في الاستجابات التي تراها" ، لا يُعرف الكثير عن الميزة لأنها غير نشطة على جانب الخادم.

ويُقال إن الضغط على ميزة Gemini يعيد توجيه المستخدمين إلى عنوان URL على موقع Gemini التابع لشركة Google ، ومع ذلك، فإن هذا الموقع غير نشط حاليًا ولم يتمكن المنشور من العثور على أي معلومات.

ومع ذلك، بناءً على هذه المعلومات، من المرجح أن تكون هذه الميزة بمثابة أداة للمستخدمين للتحكم بشكل أكبر في نوع الاستجابات التي يرغبون في رؤيتها ، ويمكن أن توفر هذه الميزة مرشحات بنفس الطريقة التي تتوفر بها أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة ومواقع الويب والتي تسمح للمستخدمين برؤية المحتوى الآمن فقط.

بدلا من ذلك، يمكن أن تكون الميزة واسعة النطاق وتسمح للمستخدمين بإدراج مواقع الويب في القائمة السوداء، وحظر مواضيع بأكملها، وفرض قيود على الردود ضد محققين معينين.

وهناك احتمال أقل ترجيحًا أيضًا وهو أن يسمح هذا الإعداد للمستخدمين بتخصيص ردود Gemini من خلال أسلوب الكتابة ونبرة الصوت لجميع المحادثات المستقبلية .