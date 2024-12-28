بأجواء ساحرة تأسر القلوب.. إليكم أبرز حفلات الزفاف الملكية لعام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - شهد عام 2024 العديد من حفلات الزفاف، ولا سيما حفلات الزفاف الملكية التي كانت نقطة اهتمام للأشخاص في جميع أنحاء العالم، من حيث الاحتفالات الباهظة، الفساتين الجميلة، ارتداء الأميرات التيجان المتلألئة الساحرة، ليحمل عام 2024 ذكرى يخلدها التاريخ بقصته الفريدة وسحره، وفي الموضوع التالي، نستعرض أبرز هذه الحفلات التي دخل من خلالها أفراد ملكيون القفص الذهبي.

بروناي وأول زفاف ملكي في عام 2024

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احتفلت مملكة بروناي بأول زفاف ملكي بين العائلات الملكية لعام 2024، بزواج الأمير عبد المتين، ابن السلطان حسن البلقية، بحفل زفاف استمر مدة 10 أيام.

وقد أبهرتنا مملكة بروناي بحفل زفاف الأمير عبد المتين الذي بدأ في السابع من يناير، واستمر مدة 10 أيام، كل يوم احتفال مختلف عما قبله، ارتدت خلالها العروس باقة متنوعة من فساتين الزفاف التي اتسم بعض منهم بالبساطة والأناقة، والبعض الآخر كانت الفخامة والرقي عنوانه.

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وبعد عدة أيام من الاحتفالات الخاصة بالعروس والعريس والتي جرت لكلٍ منهما بشكلٍ منفصل، اجتمع الزوجان معاً يوم الأحد 14 يناير في اليوم الثامن من حفلات زفافهما، لحضور حفل وموكب الزفاف، جلس الأمير عبد المتين وعروسه أنيشا معاً في الحفل في إستانا نورول إيمان، وقبلها لوحا للحشود المتجمعة في شوارع عاصمة بروناي، بندر سيري بيجاوان أثناء توجههما لمكان الحفل.

كان من بين الضيوف الملكيين الحاضرين؛ الملك عبد الله والملكة عزيزة من ماليزيا، الملك جيغمي والملكة جيتسون بيما من بوتان، والأميرة نور من الأردن وغيرهم.

للمزيد من المتابعة بالصور: الأمير عبد المتين لأول مرة بجانب عروسه في حفل زفافهما الملكي

زواج هيو ريتشارد لويس غروسفينور دوق ويستمنستر السابع

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في يوم الجمعة، 7 يونيو، أُقيم حفل زفاف هيو ريتشارد لويس غروسفينور، دوق وستمنستر السابع، وعروسه أوليفيا هينسون، وذلك في كاتدرائية تشيستر في شمال إنجلترا، وكان واضحاً في حفل الزفاف غياب العديد من أفراد العائلة المالكة البريطانية، بينما اقتصر الحضور الملكي على الأمير ويليام الذي تولى دوراً خاصاً في الحفل كمرشد أساسي، وابنة عمه الأميرة يوجيني فقط.

وبينما كان من المتوقع أن يحضر الأمير جورج ابن الأمير ويليام وكيت ميدلتون الزفاف، باعتبار هيو ريتشارد لويس عراب الأمير جورج ووالده الروحي، لكنه لم يكن من بين حضور الحفل البالغ عددهم 400 ضيف.

قد ترغبين في معرفة لماذا لم يحضر الأمير جورج حفل زفاف دوق وستمنستر؟

الأميرة النرويجية مارثا لويز

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تزوجت الأميرة النرويجية مارثا لويز ابنة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا رسمياً من دوريك فيريت في حفل زفاف أقيم في فندق يونيون في جيرانجر بحضور 350 ضيفاً، هم من الأصدقاء المقربين والعائلة، وذلك يوم السبت 31 أغسطس 2024، وتمت المراسم بقيادة كاهنة الرعية مارغيت لوفيز هولتي.

أما العريس البالغ من العمر 49 عاماً؛ فقد ارتدى بدلة توكسيدو سوداء يتوسطها حزام ذهبي وربطة عنق، مستوحاة من أزياء البلاط الملكي في القرن الثامن عشر، وتم تطريز أحرف الزوجين الأولى على سترة التوكسيدو باللون الذهبي أيضاً.

وحضر حفل الزفاف الملك هارالد والملكة سونيا، كذلك ولي العهد الأمير هاكون، وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت، بالإضافة لأبنائهما، وكذلك شقيقة الملك هارالد؛ الأميرة أستريد.

من الأردن... حفل زفاف عون جمعة ولينا عباس

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بحضور الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عُقد قران عون جمعة نجل الأميرة عائشة بنت الحسين على لينا عباس، وحضر عقد القران عدد من الأمراء وأفراد من العائلة المالكة،

عون جمعة هو ابن الأميرة عائشة بنت الحسين وزيد سعد الدين جمعة، وحصل على درجة البكالوريوس في جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة عام 2015 بتخصص إدارة الأعمال، وتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية عام 2017.

قد ترغبين في معرفة بحضور الملك وولي العهد... عقد قران عون جمعة ولينا عباس

زواج الأميرة اليونانية ثيودورا في حفل زفاف ملكي

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بعد مرتين من تأجيل الزفاف، وبحضور العائلة والأصدقاء، احتفلت الأميرة اليونانية ثيودورا ابنة الملك اليوناني الراحل قسطنطين، بزواجها الذي طال انتظاره من المحامي الأمريكي ماثيو كومار، في حدث تاريخي استغرق قرابة ست سنوات.

تبادل الزوجان عهود الزواج في كاتدرائية البشارة الحضرية Metropolitan Cathedral of the Annunciation، مع وجود العديد من أفراد الأسرة في حفل الزفاف، وهي الكنيسة نفسها التي تزوج فيها والدا ثيودورا في 18 سبتمبر 1964.

وقد أعطى إعلان زفاف الأميرة ثيودورا وماثيو نظرةً ثاقبةً على قرارهما بالزواج في أثينا، حيث جاء به: "إن رغبة الزوجين في إقامة حفل زفافهما في أثينا تعكس حبهما لليونان، والروابط القوية التي يحافظان عليها مع البلاد ورغبتهما في مشاركة الثقافة اليونانية والضيافة والهوية مع ضيوفهما".

يمكنكِ التعرف إلى بعد تأجيله مرتين... زواج الأميرة اليونانية ثيودورا في حفل زفاف ملكي

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