كريم محمود عبدالعزيز يكشف أجواء كوميدية في كواليس تصوير فيلم "الهنا إللي أنا فيه"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - خلال الساعات الماضية روج أبطال فيلم "الهنا إللي أنا فيه" للعمل بطريقة مميزة عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

كواليس الهنا إللي أنا فيه

نشر الفنانمقطعاً كوميدياً جمعه بالنجمتينمن كواليس تصوير العمل، وظهروا فيه وهم يقومون بأداء واحدة من أغاني الفنان حميدالشاعري بطريقة كوميدية.

تفاعل متابعوهم مع هذا المقطع وأشاد عدد كبير منهم بالأجواء الكوميدية التي تدور حولها العمل، ذلك إلى جانب تعليقات أصدقائهم في الوسط الفني أبرزهم أحمد حاتم، ميرهان حسين، أحمد خالد صالح، ومحمد محمود عبدالعزيز.

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

على مدار الأيام الماضية احتفل صناع العمل بعرض الفيلم في دور العرض السينمائي، وحرصوا على التواجد في عدد من العروض برفقة الجمهور، وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

قصة وأبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

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الجدير بالذكر أنه يُعرض الآن في دور السينما، الذي تدور أحداثه حول طبيب يُدعى أحمد، يجسد دوره، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دورها، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقربة، التي تلعب دورها، في مفاجأة غير متوقعة تُغير مجرى حياتهم، وتلك المواقف الكوميدية المليئة بالمشاحنات والدراما تضفي على العمل روح الفكاهة والتشويق.

وشارك في بطولة العمل كل من ديناالشربيني، ياسمين رئيس، وكريم محمود عبدالعزيز، إلى جانب فريق العمل، ويجمع الفيلم بين الكوميديا والمواقف الدرامية، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

للمزيد: طرح الملصق الدعائي لفيلم الهنا اللي أنا فيه.. هكذا ظهر أبطاله

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