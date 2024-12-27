شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدورى بالتقاسم مع المصرى وبيراميدز بنفس عدد النقاط، حيث جمع 11 نقطة من أصل 6 مواجهات خاضها الفريق، حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين، وخسر واحد

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن الفوز الأول تحت قيادة جروس بعد أن تعادل في أول مباراتين مع الخواجة السويسرى، امام سيراميكا و أمام طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذى غاب عن المباراة الماضية أمام الطلائع بالدورى، لتراكم الإنذارات، على أن يعود في المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر.