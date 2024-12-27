السنغال تقرر إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السنغال، اليوم الجمعة، أنها ستغلق جميع القواعد العسكرية الأجنبية، دون تحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية.

وأعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو هذا القرار خلال بيان للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.

وقال سونكو إن "رئيس الجمهورية قرر إغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل القريب".

وكان الرئيس باسيرو ديوماي فايي قد أعرب، الشهر الماضي، عن رغبته في إغلاق القواعد الفرنسية في السنغال.

وقال الرئيس السنغالي، في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام، إن "السنغال بلد مستقل، ودولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية."

يذكر أن فرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة في معظم أنحاء أفريقيا. وقد غادرت القوات الفرنسية بالفعل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدأت هذا الشهر عملية الخروج من تشاد بعد عقود من التعاون العسكري مع تلك الدول الأفريقية التي كانت مستعمراتها السابقة.