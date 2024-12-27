الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن

افاد الإسعاف الإسرائيلي، بـ"إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن".

وفي وقت سابق اعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إلى البلاد".

وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن".

كما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل إثر إطلاق صاروخ من اليمن".