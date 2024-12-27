الخارجية السعودية دانت حرق مستشفى كمال عدوان في غزة: انتهاك للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة السعودية واستنكارها بأشدّ العبارات "حرق قوّات الاحتلال الإسرائيليّة مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبيّة على إخلائه، في انتهاكٍ للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانيّة والأخلاقيّة".
وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، في وقت سابق اليوم، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة أحرقت مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الّذي يُعدّ من أكبر المستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدّم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة"، مشيرةً إلى أن "القوّات أجبرت المرضى والمصابين والكوادر الطّبيّة والطّواقم الصّحفيّة على إخلاء المستشفى بالقوّة، بالتّزامن مع إطلاق القذائف والرّصاص باتجاهه".
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